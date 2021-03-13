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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Süleyman Soylu’ya baş sağlığı paylaşımı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Süleyman Soylu’ya baş sağlığı paylaşımı

paylaşım görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Başsağlığı Valid 


- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu için mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu içi baş sağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan paylaşımında, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. (ZA-
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