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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
(4)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Siyaset, toplum ve sandık mühendisliği hesaplarına öyle dalmış durumdalar ki milleti görecek halleri bile yok. Üstelik bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı da adet edindiler."Erdoğan: "CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir."Erdoğan: "Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, sıfatları milletvekili bile olsa, laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz."

Basın Toplantısı Toplantı Görece Cambaz Milletvekili 

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