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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını istiyoruz" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
(1)Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid - 19'la mücadele) 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid - 19'la mücadele) 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor."Erdoğan: "Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz."

Lyon Basın Toplantısı Toplantı Kalaba 

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