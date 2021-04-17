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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes’in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes’in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezara gelişi

Başbakan Dera Anma Töreni 2008 Yılı 

-Mezarı ziyret etmesi
-Beraberindekilerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma töreninin ardından Merhum Başbakan Adnan Menderes ve TFF merhum Başkanı Hasan Doğan’ın mezarlarını ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için ölümün 28. ölüm yılı nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki törenin ardından hemen karşısında bulunan Merhum Başbakan Adnan Menderes’in mezarını da ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise 2008 yılında hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu merhum Başkanı Hasan Doğan’ın da burada bulun mezarını ziyaret etti.
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