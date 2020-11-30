Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendisini desteklemiyor diye herkese hakaret etmeyi siyaset sananı bu millet affetmez'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisini desteklemiyor diye herkese hakaret etmeyi siyaset sananı bu millet affetmez" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (7 son)Erdoğan: "Kendisini desteklemiyor diye öğretmeninden işçisine, hakiminden polisine, esnafından iş adamına kadar herkese hakaret etmeyi siyaset sananı bu millet affetmez."
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