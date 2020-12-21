Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan memleketi Rize'de toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan memleketi Rize'de toprağa verildi

Cenazeden görüntü

Hastane Cenaze Cenaze Aracı 

-Katılanlardan detay
-Tabutun araçla mezara indirilmesi
-Definden detay
-Köyden detay

( RİZE ) - RİZE

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona virüs sebebi ile tedavi gördüğü Kocaeli'ndeki hastanede hayatını kaybeden yeğeni Ahmet Erdoğan’ın cenazesi memleketi Rize’de toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), korona virüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan’ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerinin ardından cenaze aracı ile Sabiha Gökçen Havalimanına ardından uçakla saat sabah 5.20’de kalkacak uçakla Trabzon’a ve daha sonra ise memleketi Rize’nin Güneysu İlçesi Dumankaya Köyü’ne getirildi.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu katılırken Rize Valisi Kemal Çeber ise Covid-19 tedavisi gördüğü için katılamadı. Ahmet Erdoğan’ın cenazesi saat 10.00’da kılınan namazın ardından toprağa verildi.
(HFD-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement