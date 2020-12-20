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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatını kaybeden yeğeninin cenazesi memleketine gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatını kaybeden yeğeninin cenazesi memleketine gönderildi

Hastaneden görüntüler

Hastane Cenaze Cenaze Aracı 

-Hastane önünde toplanan vatandaşlar
-Detay
-Ahmet Erdoğan'ın fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, korona virüs sebebi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yeğeni Ahmet Erdoğan’ın cenazesi memleketi Rize’ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), korona virüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan’ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerinin ardından memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine gönderilmek üzere, cenaze aracı ile Sabiha Gökçen Havalimanına götürüldü. Ahmet Erdoğan’ın cenazesi daha sonra uçakla saat sabah 5.20’de kalkacak uçakla Trabzon’a, daha sonra ise memleketi Rize’ye götürülecek. Hastane önünde toplanan Erdoğan’ın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
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