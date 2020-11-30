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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
(2)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır."Erdoğan: "(Koronavirüs tedbirleri) Cumartesi - Pazar artık evlerimizdeyiz."Erdoğan: "(Kovid - 19 aşısı) İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır."Erdoğan: "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."Erdoğan: "Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir."

Hafta Sonu Basın Toplantısı Toplantı Alabalık Sağlık Çalışanları 

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