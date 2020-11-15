- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin yer alamadığı hiçbir denklem barış üretemez'



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin adil bir şekilde yer alamadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KKTC’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan anıt ziyaretinin ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda KKTC'nin resmi geçit töreninin düzenleneceği alana geldi. Erdoğan’ı alkışlar ve tezahüratlarla karşılayan KKTC’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyuna karanfil attı. Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile halkı selamladı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının, en mutlu günlerinden birini 15 Kasım 1983’te yaşadığını belirterek, “Soylu bir varoluş mücadelesi ve eşsiz fedakârlıklarla kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümünü, büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Türkiye sayesinde en önemli alt yapı yatırımlarının yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ne zaman ekonomik dar boğaz yaşansa, tek yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, "Biz bunları unutmadık, unutamayacağız. Biz Türkiye’nin bizim için taşıdığı önemin bilincindeyiz, farkındayız" ifadelerini kullandı. Tatar, “Dolayısıyla ne beşinci kol faaliyetleri ne de dış mihrakların oyunları asla tutmayacak, bizler geleceğe, kardeşçe birlikte yürüyeceğiz. Beni Rum lidere şikayet edenlerin ne yapmak istediklerinin; biz de, halkımız da farkındayız” diye konuştu.

Konuşmasında Maraş konusuna da değinen Ersin Tatar, “Kapalı Maraş’ı açma kararımız, Kıbrıs meselesine yeni bir boyut kazandırmıştır. Maraş, KKTC egemenliğindedir ve KKTC toprağıdır” dedi.

Yıllardan beridir mallarına ve mülklerine gidemeyen eski sakinlerinin ve hak sahiplerinin mülklerine geri dönmeleri, insan hakları bakımından da son derece önemli bir açılım olduğuna vurgu yapan Tatar, “Bu konuda Zat-ı devletlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Maraş’ın açılması için almış olduğumuz karara vermiş olduğu kararlı destek için minnettarız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı konuşmasında, bugün Kıbrıs’ta iki ayrı halkın, iki ayrı demokratik düzenin olduğunu belirterek, iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, hidrokarbon kaynakları ile ilgili de, "Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır" ifadelerini kullandı. "Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır" diye devam eden Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin adil bir şekilde yer alamadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumakta kararlıyız” ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resmi geçit töreninin ardından 46 yıl sonra açılan Maraş bölgesine geçti.



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