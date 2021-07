- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC’ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - “Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay lokma olarak görenler destansı mücadele karşısında hezimete uğradılar” - “Bu topraklarda e...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada KKTC’ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapılacağı müjdesini vererek, “Bu topraklarda elde ettiğimiz her başarıyı çetin mücadelelerle adeta söke söke kazandık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KKTC’ye geldi. Erdoğan, Ercan Havalimanı’nda Tatar tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından Cumhuriyet Meclisi’ne özel oturumda hitap etti. “Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi’nin Kıbrıs davasına güç kattığını belirtti.

Erdoğan, “Kıbrıs Türkü'nün hakkına hukukuna sahip çıkan tüm Meclis üyelerine buradan şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. “Kıbrıs davası büyük davadır” Erdoğan, “Kıbrıs davası büyük davadır. Bu dava tarihiyle, mücadelesiyle, 1974’de yazdığı destanıyla büyük bir milletin davasıdır. Kıbrıs davasının sahibi büyük Türk milletinin tamamıdır. Bu davanın sahibi şehitlerimizdir, gazilerimizdir. Vatanları için ölümü öldüren büyük mücahitlerdir” dedi.

“Bu topraklarda elde ettiğimiz her başarıyı çetin mücadelelerle adeta söke söke kazandık” ifadelerini kullanan Erdoğan, Kıbrıs Türkü'nü yok edeceklerini sananların karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten iradesini bulduklarının altını çizdi. Erdoğan, “Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay lokma olarak görenler destansı mücadele karşısında hezimete uğradılar” dedi.

“Yoksa ne şehitlerimizin ne de evlatlarımızın yüzüne bakabiliriz” “Toplu vuran yüreklerin tankla, topla, silahla sinmeyeceğinin son dönemdeki en büyük şahidi Kıbrıs Türk halkıdır” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Başarımızın anahtarı dün olduğu gibi bugün de saflarımızı daha da sıklaştırmaktır. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan belli çevrelerin kardeşliğimize fitne mayası çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu çatı altında halkın iradesini temsilen bulunan tüm siyasetçiler olarak sorumluluk duygusuyla hareket ederek bu oyunu bozmamız gerekiyor. Yoksa ne şehitlerimizin ne de evlatlarımızın yüzüne bakabiliriz” dedi.

“Bizlerin sergilediği kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz” “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı ve beraberliği her türlü siyasetin üzerindedir” diyen Erdoğan, “Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Amerika'da birileriyle ortak mahfiller oluşturmak suretiyle yeniden ortalığı karıştırmaya çalışanları yakından takip ediyoruz. Bunların kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kıbrıs meselesine yıllardır sadece belli bir lobi zaviyesinden adadaki hakikatleri görmeye, hakka ve hakkaniyete uygun tavır almaya davet ediyoruz” dedi.

“Adada kimin işgalci, kimin işgalci zihniyeti temsil ettiğini gayet iyi biliyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Terör örgütü eliyle komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kast etmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir” dedi.

“Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören boş hayalleri çözümsüzlüğü getirdi” Rum kesiminin tüm iyi niyete rağmen bir çözüme yanaşmadığının altını çizen Erdoğan, “Türk tarafının tüm iyi niyetli ve yapıcı gayretlerine rağmen 50 yılı aşkın süredir devam eden müzakereler, Rum tarafının iktidarı ve refahı adanın eşit sahipleri Kıbrıs Türkleri ile paylaşmayı reddetmesi nedeniyle bir sonuca ulaşamadı. Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören boş hayalleri çözümsüzlüğü getirdi” açıklamasında bulunarak, bu zamana kadar yapılan çalışmaları hatırlattı. Erdoğan’dan KKTC’ye yeni bir parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesi Erdoğan, “KKTC Cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst bir cumhurbaşkanlığı binası var, ne doğru dürüst bir parlamento binası var. Biz bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığının bu külliyesiyle ilgili adımın proje çalışmaları bitti. İnşasına da inşallah yakında başlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metehan bölgesinde yapılacak külliyeye ek bir de millet bahçesi yapılacağını açıkladı.