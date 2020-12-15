- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende; Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Shaobin, beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (HK-
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