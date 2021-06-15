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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Fuzuli'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Fuzuli'de bir araya geldi

- Bölgeden detaylar - Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması - İki liderin otobüse binmesi - İki liderin bölgede incelemelerde bulunmasıŞUŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'den resmi ziyarette bulunacağı Şuşa'ya gelirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fuzuli şehrinde buluştu.Sabah saatlerinde Bakü'den Şuşa'ya hareket eden Erdoğan, Fuzuli'deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Aliyev ile kucaklaştı.Bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

İlham 

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