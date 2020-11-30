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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
(3)Cumhurbaşkanı Recep TayyipCumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."Erdoğan: "Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir."Erdoğan: "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir."Erdoğan: "50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir."Erdoğan: "Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."

Toplu Taşıma Basın Toplantısı İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı Yılbaşı Kutlaması 

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