- Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Afganistan’daki sivillerimizi ülkemize taşıdık, tüm ekiplerimizi çektik” - “Afganistan’da 20 yıldır çok büyük emeklerimiz oldu”



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afganistan’daki sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor, bunun dışında biz Afganistan’dan tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz. Afganistan’da 20 yıldır çok büyük emeklerimiz oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin daveti üzerine geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeliko Komşiç ve Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, misafirperverlikleri için Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç ve Konsey üyelerine teşekkür etti. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi ile yıl içinde 3 kez görüştüklerini belirten Erdoğan, “Temaslarımızdaki bu sıklık, ilişkilerimize ve yakın diyalog içinde bulunmaya verdiğimiz kıymetin somut göstergesidir. Bosna Hersek’in milletimizin gönlünde apayrı bir yeri var. Geçtiğimiz haftalarda karşı karşıya kaldığımız yangın ve sel felaketlerinde Bosna Hersek’ten gönderilen dayanışma mesajları da bunun karşılıklı olduğunun göstergesidir” dedi.

Gerek ikili gerek bölgesel gerek de küresel olarak ne gibi adımlar atılabileceğini görüştüklerini vurgulayan Erdoğan, “Bölgede siyasi, ekonomik ve beşeri bağları kuvvetlendirecek bu barış projesinin icrasında hızlanmamız konusunda mutabık kaldık. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Mayıs 2019’da Ankara’yı ziyareti sırasında imzaladığımız güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi. Bu gelişme, gerek ticaretimizin gerek Bosna Hersek’teki yatırımlarımızın artmasına katkıda bulunacaktır. Tarım, sanayi ve ticaret alanındaki işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. “1 milyar euroluk hedefi yakalamamız çok büyük öneme haizdir” Görüşmede Balkanlar'daki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Erdoğan, “Bölgemizde halklarımızın yararına olacak şekilde ekonomik kalkınma ve refahın arttırılmasına yönelik adımların atılmaya devam etmesi, özellikle de 1 milyar euroluk hedefi yakalamamız çok büyük öneme haizdir. Bosna Hersek’in Avrupa Atlantik kurumlarıyla entegrasyonuna desteğimizi teyit ettik. Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliği bölge barışının anahtarıdır. Bölgesel istikrarın muhafazası yönünde birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

“DEAŞ a karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik, veriyoruz” Dünyanın gözünün Afganistan’a döndüğünü belirten Erdoğan, “Az önce aldığım bilgilere göre, Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Bütün bunlar şunu gösteriyor, demek ki dünyada 'en güçlüyüm' diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha hassas ve dikkatli çıkmaları gerekirken, bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etme suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. Örneğin DEAŞ bunu üstleniyor. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik, veriyoruz. Lafla olmuyor bu işler, gereken neyse onu yapmak şart” diye konuştu.

"Sivillerimizi ülkemize taşıdık" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan tahliyelere de değinerek, “Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında biz Afganistan’dan tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz. Barışın geleceğine her türlü desteği vereceğiz, 20 yıldır Afganistan’da çok büyük emeklerimiz oldu ve bunlar şu ana kadar da devam etti. Bundan sonraki süreçte de gelişmeler bunların belirleyicisi olacaktır” ifadelerini kullandı. "Afganistan’da asker veya sivilimiz kalmayacak" “Bütün mesele Afganistan halkının bir an önce huzurlu bir şekilde yaşaması. Ne gibi adımlar atacağız onların da planlamalarını yapacağız. Bu gece itibarıyla da oradaki tüm elemanlarımızı çekiyoruz. Artık orada bizim asker veya sivil kimse kalmayacak” diyen Erdoğan, sadece az sayıda kişinin bulunduğu bir teknik heyetin kalacağını söyledi.





