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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan Çanakkale Zaferi mesajı

Yalçın Topçu'nun açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA

Ölümsüz Toplantı Uluslararası Gül Deste Saldırı 


- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, “Milletimizi, vatanımızı, devletimizi, istiklal ve istikbalimizi hedef alan her türden hain yapılar, arkası ve önündekileri ile birlikte dedelerimizin Çanakkale’deki azim ve kararlılığı ile bugün de biz torunlarınca ezilecektir” ifadesini kullandı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle Yerli Düşünce Derneği Genel Merkezi’nde bir anma toplantısı gerçekleştirildi.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda bir konuşama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, büyük imkânsızlıklara rağmen milletin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna gösterdiği fedakârlıklara vurgu yaparak, “Türk milletinin yedi düvele karşı kazandığı, tarihin en şanlı zaferlerinden biri sayılan Çanakkale’de; vatan, millet, bayrak, ezan ve devlet için kınalı kuzular, on beşliler, kimisi nişanlı, kimisi evli olan civanlar, Bedir'in aslanları gibi şehitler tepesine koşarak Peygamber ağuşuna atılmışlardır” dedi.
Türkiye’ye yönelik saldırıların tarih boyunca sürdüğünü hatırlatan Topçu, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugünlerde birliğimizi ve dirliğimizi çeşitli fitnelerle bölüp parçalamaya gayret edenlerin dedelerine karşı, 106 yıl önce sırt sırta, el ele, kalp kalbe veren; imanı bir, vatanı bir, milleti bir, devleti bir, bayrağı bir olan dedelerimizin, gül destesi gibi kucak kucağa şehit düşerek bizlere emaneti olan ve dünya döndükçe de birlikte yaşatacağımız ölümsüz ruhumuzdur Çanakkale. Suriye, Irak, Kıbrıs, Libya, Doğu Akdeniz'de, mavi ve kara topraklarımızda istiklal ve istikbalimize, uluslararası hukuku çiğneyerek tecavüze yeltenen, maddi imkân ve teknolojileri ile bize ‘diz çöktürme’ derdinde olanlara hatırlamalarını tavsiye ettiğimiz yerin ve şanlı tarihimizin adıdır Çanakkale. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve büyük Türk milletine içeriden ve dışarıdan tuzak kuranların, milletin suyunu Çanakkale ruhu ile verdiği çelikten iradesi karşısında yine zelil olmaları kaçınılmazdır. Milletimizi, vatanımızı, devletimizi, istiklal ve istikbalimizi hedef alan her türden hain yapılar, arkası ve önündekileri ile birlikte dedelerimizin Çanakkale’deki azim ve kararlılığı ile bugün de biz torunlarınca ezilecektir” Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Çanakkale’yi geçilmez yapan ecdadımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyoruz” diyerek konuşmasını bitirdi. (Mİ-
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