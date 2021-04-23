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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çukurova Bölgesel Havalimanı'na acil iniş yapan uçak, bakımın ardından alandan ayrıldı

Çukurova Bölgesel Havalimanı'na acil iniş yapan uçak, bakımın ardından alandan ayrıldı

Uçağın havadan görüntüsü

Uçuş Okulu Öğretmen Eğitim Uçağı Allah 

-Uçağın piste yakın uçması
-Uçağın yükselmesi
-Pilot Hakan Göktürk'ün konuşması

( MERSİN ) MERSİN

- Çukurova Bölgesel Havalimanına (ÇBH) dün acil iniş yapan Atılım Üniversitesi’nin uçuş okuluna bağlı eğitim uçağı, bugün bakımlarının tamamlanması sonrasında havalimanından ayrıldı Okulun öğretmen pilotu Hakan Göktürk, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda görev yapan sorumlulara ve müdürlere teşekkür ederek, “Havalimanına ilk inen ben oldum, inşallah resmi açılıştan sonra da ilk alandan kalkan uçak da ben olurum" dedi.
Göktürk, daha sonra eğitim uçağı ile alandan ayrıldı.
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