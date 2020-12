Covid-19'u atlatan 66 yaşındaki yaşlı adam: 'Vefa Sosyal Destek Grubu her şeyimize koştu'

-röportaj

KIRKLARELİ



- Kırklareli Karahıdır Mahallesi'nde ikamet eden 66 yaşındaki Salih Aykut, korona virüsü kısıtlamaları sebebiyle bir süredir yaptıramadığı araç muayenesi Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardımı ile yaptırdı.Kırklareli Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörlüğünde vatandaşların tüm taleplerini özenle yerine getirmeye devam ediyor. Vatandaşların yardımına aralıksız koşan ekipler bu kez Covid-19 hastalığını yenen 66 yaşındaki Salih Aykut için seferber oldu. Kısıtlama sebebiyle evinden çıkamayan Aykut, araç muayenesi için Vefa Sosyal Destek Grubu’dan yardım istedi. Kırklareli Valiliğince iki gönüllü görevli görevlendirildi. Aracı muayeneye sokan görevliler minibüsü ve evrakları Salih Aykut’a teslim etti.Aykut, korona virüsüne yakalandığı günden bu güne kadar Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.



Hastalandığı yendiklerini dile getiren Salih Aykut, “O günden bu yana Valimiz Osman Bilgin'in göndermiş olduğu Vefa Sosyal Destek Grubu her şeyimize koştu. Hem sağlığımıza, hem ihtiyaçlarımıza. Ben çok rahat ettim. Hastalığı da yendik. İyi bir süreç geçirdik” dedi.

“Devletimizle gurur duyuyorum”Aracının muayenesini bile o süreçte Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yapıldığını belirten Aykut, “Aracın muayene zamanı yaklaştığında sigorta şirketi telefon etti. Ben de Vefa Destek Grubu'na rica ederek sigortasını yatırdım. Sonra da muayenesi için randevu aldılar. Aracımı aldılar, muayenesi yaptırdılar ve bana teslim ettiler. Ayrıca şahsi ihtiyaçlarımızı da karşıladılar. Bu süreçte her türlü desteği gördüm. Devletimizle gurur duydum. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.





