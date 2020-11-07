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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Covid-19 kan stoklarını azalttı, polisler kan bağışı yaparak destek verdi

Covid-19 kan stoklarını azalttı, polisler kan bağışı yaparak destek verdi

kan bağışından detay

Polis Harekete Geç Kan Bağışı 

-Kızılay otobüsü çevresinden detay
-form dolduran polislerden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Covid-19 salgını nedeniyle stokları azalan Türk Kızılayı'na kan bağışı yaparak destek verdi. Pandemi süreciyle birlikte kan stoklarında yaşanan azalma yaşanmasının ardından harekete geçen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Kemal Güneş Caddesi’nde bulunan Kızılay otobüsünde gerçekleşen kan bağışı etkinliğine Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, müdür yardımcıları, amirler ve emniyet personeli katıldı.

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