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Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi

Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi

Covid'li hastadan görüntüler

Hastane Obez Obezite Sağlık Ekipleri Turist 

-Ambulanstan görüntüler
-Çevreden görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim’deki bir otelde konaklayan Kuveytli turist, Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine otelden ambulans ile alınarak hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan Kuveytli turistin COVID - 19 testinin pozitif çıkması üzerine otel çalışanları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri aynı zamanda obezite hastası olan turisti ambulans ile Okmeydanı’nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Kuveytli turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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