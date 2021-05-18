Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Covid-19’a yenik düşen CHP’li Mollaköy Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Covid-19’a yenik düşen CHP’li Mollaköy Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

cenaze alanından görüntü

Yoğun Bakım Ünitesi Akalan Yerel Seçimler Cenaze Namazı Yerel Seçim 

-katılımcı
-protokol
-cenaze namazı ve detaylar
-fotoğraf

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Covid-19’a yenik düşen Erzincan merkeze bağlı, Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül son yolculuğuna uğurlandı.2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci kez Mollaköy Belediye Başkanı seçilen Kemal Şengül, geçtiğimiz 12 Nisan 2021 tarihinde korona virüse yakalandı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Belediye Başkanı Kemal Şengül, dün sabah saatlerine yaşama veda etti. Bugün öğle saatlerinde Mollaköy Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze töreninde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, hayatını kaybeden Belediye Başkanı Kemal Şengül’ün isminin Mollaköy’de yaşatılacağının altını çizerek, “Covid-19 belası dünyada, ülkemizde olduğu gibi birçok ölümlere yol açtı. Belediye başkanımızı da bu nedenle kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. İnanıyoruz ki O’nun yaptığı iyilikler, güzellikler, hizmetler ahirette de karşısına çıkacak ve inşallah Allah cennetiyle müjdeler. Tabi şunu da belirtmek durumundayım, Mollaköy’e çok değerli hizmetleri oldu, biz de O’nun anısını Mollaköy’de yaşatacağız. Burada bulunan değerli belediye başkanların da katkıları ile birlikte, biz de ismini yaşatacak hizmetleri sunacağız.” dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından Mollaköy Beldesi’ne bağlı Yeşilyurt Mahallesinde toprağa verilen Kemal Şengül’ün cenaze namazına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile beraber Erzincan il protokolü, Şengül'ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlgili Foto Galeriler
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
İl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçlarıİl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçları
AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement