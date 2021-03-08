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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ÇORUM - Tarihi Ayakkabıcılar Arastası'ndaki bir iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

ÇORUM - Tarihi Ayakkabıcılar Arastası'ndaki bir iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

- Yanan tarihi Ayakkabıcılar Arastası - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Polislerin vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı Çorum 'da tarihi Ayakkabıcılar Arastası'ndaki bir iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara yol açtıÇORUM (AA) - Çorum 'da tarihi Ayakkabıcılar Arastası'ndaki lokantanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Kent merkezindeki tarihi çarşıdan duman yükselmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede arastaya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise arastanın bulunduğu Taşhan Caddesi'nde trafiği güvenlik şeridi ile kapattı. Ekipler ayrıca yangını izleyen grubu sosyal mesafe uyarısı yaparak uzaklaştırmaya çalıştı.Lokanta olarak hizmet veren binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis Yangına Müdahale 

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