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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ÇORUM - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

ÇORUM - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Gazi Caddesi'ndeki kortej geçişi - Atatürk Anıtı'ndaki tören - Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'in çelenk sunumu19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çorum ’da kortej geçişi düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Hürriyet Meydanı’nda Türk bayrakları ve flamalarla toplanan öğrenciler, Gazi Caddesi’nden Atatürk Anıtı’na yürüdü.Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, burada düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu.Bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Törenin ardından Belediye Bandosu, Atatürk Anıtı’nda konser verdi.

Sivil Toplum Kuruluşu Saygı Duruşu Siyasi Parti Sivil Toplum Öğrenciler 

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