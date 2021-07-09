Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- CoronaVac aşısı Covid-19'a karşı yüzde 83,5 etkili
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- CoronaVac aşısı Covid-19'a karşı yüzde 83,5 etkili

- CoronaVac aşısı Covid-19'a karşı yüzde 83,5 etkili

- Sinovac tarafından CoronaVac aşılarını üretildiği anlara ait görüntüler

Hastane İnternet Sitesi Aşı Altın Aşılama 

-- Türkiye'den aşılama kampanyalarından detaylar

( LONDRA ) LONDRA

- Dünyanın en eski tıp dergilerinden The Lancet, Çin merkezli Sinovac tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz 3 çalışma sonuçlarını yayınlayarak, aşının Covid-19'a karşı yüzde 83.5 etkili olduğunu duyurdu. Dünyanın en eski tıp dergilerinden The Lancet, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Çin merkezli aşı firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz 3 çalışmalarına ilişkin sonuçları yayınladı. Derginin internet sitesi üzerinden yayınlanan ve birçok Türk doktorun adının de yer aldığı verilerde, 18 ile 59 yaş arasındaki gönüllüler üzerinde gerçekleştiren çalışmalara 10bin 218 kişinin gönüllü olarak katıldığı, bunlardan 4'ünün 59 yaşının üzerinde olması nedeniyle testlerden ayrı tutularak, 10 bin 214 gönüllü üzerinde çalışmalara devam edildiğini ifade edildi. Gerçekleştirilen Faz 3 çalışmalarında, CoronaVac Covid-19 aşısının ve plasebo 2. dozunun uygulandığı kişiler arasında ise 14 günün ardından ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği ve toplamda 41 vakanın kayda geçtiği belirtildi. The Lancet, çalışmalarda tespit edilen vakalardan 9'unun çift doz CoronaVac aşısı uygulananlardan olduğunu, 32 kişinin ise plasebo grubunda yer aldığını aktardı. Covid-19'a yakalanan gönüllülerden hiçbirinin hayatını kaybetmediği ve plasebo grubundan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden dergi, CoronaVac grubunda yer alan vakalardan hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığına dikkat çekti. Kayda geçen bu verilerin ışığında doktorların, CoronaVac aşısının Covid-19'a karşı yüzde 83,5 etkili olduğunu bildiren The Lancet, CoronaVac aşısının Covid-19 kaynaklı hastaneye kaldırılmaya karşı yüzde 100 koruduğunun da altını çizdi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a