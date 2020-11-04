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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuklarıyla yolun karşısına geçmek isteyen hamile kadına otomobil çarptı

Çocuklarıyla yolun karşısına geçmek isteyen hamile kadına otomobil çarptı

Sağlık ekiplerinin yaralı Arife Yılmaz’a ilk müdahalesi

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Yaya Geçidi Hamile Kadın 

-Yaralının ambulansa alınması
-Otomobilden detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil, hamile bir kadına çarptı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaya geçidinden 2 çocuğu ile yolun karşısına geçmek isteyen ve 5 aylık hamile olduğu öğrenilen A. Y.'ye (36), çarşı istikametinden gelen S. G.(39) idaresindeki 67 UG 847 plakalı otomobil çarptı. Çarpma öncesi A. Y. çocuklarını anlık refleks ile yolun kenarına atarken, otomobilin kendisine vurmasından kurtulamadı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipkeri acılar içinde kalan kadını güçlükle sedyeye alabildi. Bu esnada yaralı A.Y.'nin çocuklarını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri yaralı A. Y.'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra özel hastaneye kaldırdı. Kaza yerine gelen trafik polisleri şoka giren sürücü S.Y.'ye alkol testi yaptı. S. G., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (VK-
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