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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Çocuklarının feryadı yürek dağladı... Karı-koca aynı gün korona virüse yenildi

Çocuklarının feryadı yürek dağladı... Karı-koca aynı gün korona virüse yenildi

-Cenaze namazından görüntüler

Yoğun Bakım Ünitesi Cenaze Akalan Cenaze Namazı 

--Çiftin kızlarından görüntüler
--Cenaze namazının kılınması
--Kızının balkondan bakarak ağlaması
--Çiftin fotoğrafları

( KOCAELİ )- Korona virüs sebebiyle ölen çiftin kızı, “Anne, baba” diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Süleyman ve Necmiye Eyigün gün çifti, aynı gün korona virüse yenildi. Cenaze nakil aracı yanından cenaze namazları kılınan çiftin kızı, “Baba, anne” diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün yaklaşık 15 gün önce korona virüse yakalandı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çift, durumlarının ağırlaşması sonrasında yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık 10 gün süren yaşam savaşına yenik düşen Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün, aynı gün hayatlarını kaybetti. Gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandılar Eyigün çiftinin cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi.
Korona virüs önlemleri kapsamında çiftin cenaze namazı cenaze nakil aracından indirilmeden kılındı. Cenaze namazına Eyigün’ün çiftinin çocukları ve yakınları katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Eyigün çiftinin cenazeleri, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazının ardından Eyigün çiftinin evinin balkonunda bekleyen kızı, “Anne, baba” diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. (MK-RFK-
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