Çocukların kar eğlencesi sınır tanımıyor... Karlı alanlara ulaşabilmek için kilometrelerce yürüyorlar

- - çocukların dağa yürümesi

- - çocukların kara varınca sevinci

- - çocukların kızakları ile kayması

- - kayan çocuklardan yakın ve genel detaylar

- - çocuklardan Muhammed Kılıçaslan Röp.

- - çocuklardan Ali Kılıçaslan Röp.



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Hasköy ilçesindeki çocuklar, kayak yapabilmek için her gün 1,5 kilometre yol yürüyerek yüksek kesimlerde kızaklarla kaymanın zevkini yaşıyor. Muş’ta bu yıl beklenen karın yağmaması çocukları üzdü. Hasköy ilçesinde bağlı Karakütük köyünde yaşayan çocuklar, köyde kar bulamayınca yüksek kesimlere tırmanarak kaymaya çalışıyor. Köy içinde kar bulamadıkları için kızakları ile dağın yolunu tutan çocuklar, her gün 1,5 kilometre yol yürüyerek kara ulaşıyor. Günün büyük bir bölümünü kayarak geçiren çocuklar, karın tadını çıkarıyor. Köyde bu yıl kar yağmaması nedeniyle yüksek tepelere çıkıp kaydıklarını anlatan çocuklardan Muhammed Kılıçaslan, “Arkadaşlarımızla burada kayıyoruz. Üşüdüğümüz zaman sıkılıyoruz ve eve gidip dersimize çalışıyoruz. Biz her gün buraya gelebilmek için 1-1,5 kilometre yol yürüyoruz.” dedi.

Köyde kar yağmadığını ifade eden çocuklardan Ali Kılıçaslan ise “Köyde kar yağmadığı için bizde buraya geliyoruz. Yağan kar çok az olduğu için bize yetmiyor. Her zaman buraya geliyoruz. 1-2 kilometre yürüyüp dağa geliyoruz ve burada kayıyoruz. Günümüz eğlenceli geçiyor. Sonra eve gidip ders çalışıp uyuyoruz.” diye konuştu.

