Çocuklar korona virüs ve soğuk havaya aldırış etmeden süs havuzuna akın etti

-Kalabalıktan görüntü

-Yakup Ekin röportajı

-Aziz Turan röportajı

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da çocuklar korona virüse ve soğuk havaya aldırış etmeden süs havuzuna akını edip eğlendi DİYARBAKIR



- Türkiye’de vaka sayıları 52 bini geçerken, vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı Diyarbakır’da, çocuklar korona virüsü ve soğuk havayı hiçe sayarak süs havuzuna akın etti. Son günlerde vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı Türkiye’de ve Diyarbakır'da, özellikle çocukların tedbirlere uymadığı görüldü.

Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkındaki tarihi Anzele suyu, korona virüs tehdidine ve soğuk havaya rağmen çocukların oyun ve yüzme alanı olmaya başladı.

Kentte 11 derecenin üzerinde seyreden havada soluğu Anzele parkında alan çocuklar, burada sosyal mesafeye uymadan bir araya gelip suya girdi. Salgına ve soğuk havaya aldırış etmeden süs havuzuna giren çocuklardan Yakup Ekti, havaların sıcak olduğunu ve buraya suya girmeye geldiğini söyledi.



Ekti, “Korona virüs umurumda değil. Biz, her sene buradayız” dedi.

Aziz Turan ise korona virüsün umurunda olmadığını dile getirdi. Turan, havaların çok sıcak olduğu için buraya geldiğini, korona virüs varsa bizim burada ne işimiz vardı şeklinde konuştu.

(RK-AKK-Y)



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