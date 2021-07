Çocuk parkında ağaç devrildi, şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı

-Mahalle sakini Ziya Gökalp ile röportaj

- Eskişehir’de çocuk parkında bulunan yaşlı bir ağaç ortadan ikiye ayrılarak devrilince parktaki oyun alanları ve bir minibüs zarar gördü. Olay esnasında parkın boş olması ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Olay, Odunpazarı içesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Şehit Pilot Teğmen Hamza Yılmaz Parkı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Parkın içerisinde bulunan yaşlı bir ağaç ortadan ikiye ayrılarak oyun alanına devrildi. Ağacın bir kısmı da yol kenarında park halinde bulunan 26 PR 385 plakalı minibüsün üstüne düşerken minibüste maddi hasar meydana geldi. Ağacın üzerine devrilmesi sonucunda kopan elektrik telleri, yola doğru sarktı. OEDAŞ yetkilileri tarafından elektrikler kesildi. Parkın boş olmasından dolayı şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmazken olay yerine gelen Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri, güvenliği sağlamak amacıyla etrafı şeritlerle çevirdi. Belediye ekipleri, devrilen ağacı elektrikli testere ile parçalayarak olay yerini temizledi. “Normalde bu parkta iğne atsan yere düşmezdi” Hasar gören araç sahibinin arkadaşı ve mahalle sakini Ziya Gökalp, parkın normalde çok kalabalık olduğunu, ancak olay sırasında parkta kimsenin olmamasının büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Elektrik tellerinin de koptuğunu belirten Gökalp, “Parkımızın içindeki büyük dut ağacı kırıldı. Arabamızın üzerine düştü. Allah'tan insan kalabalığı yok. Kimseye bir şey olmadı. Arabamızın üzerindeki ağaç kesiliyor. Elektrik telleri koptu. Kabloları toplamak için de gelecekler. Normalde çok kalabalık oluyor. İğne atsan yere düşmezdi bu parkta. Özellikle akşamüstü çok kalabalık oluyor. Çocuklar parkta olmadığı için can kaybımız ve yaralanmamız yok. Akşamüstü olmadığı için can kaybımız olmadı” diye konuştu.

“Ağaç yola eğimli olduğu için devrildi” Olaya tanık olan bir diğer mahalle sakini Fahri Yılmaz ise parkın çevredeki aileler tarafından çok fazla tercih edildiğini anlattı. Yılmaz, “Burası kum park olduğu için çok tercih ediliyor. Çocuklar oynuyor burada. Belediye gelip kumu yumuşatıyor ve çocukların oynamasını sağlıyor. Normalde burası her zaman kalabalık oluyor. Sabah saati olduğu için hiç kimse yok. Öğleden sonra aileler çocuklarını getiriyorlar buraya. Ağaç yola eğimli olduğu için devrildi” dedi.