Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çocuk oyuncu Mustafa Konak, rolüne hazırlandığı rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

Çocuk oyuncu Mustafa Konak, rolüne hazırlandığı rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

Mustafa Konak'ın otizmli çocuklarla ilgilenmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Rehabilitasyon Otizm Farkındalık Çekim Rehabilitasyon Merkezi 


- “Fatma” adlı dizide Burcu Biricik’in otizmli oğlunu (Oğuz) canlandıran Mustafa Konak, bu role hazırlandığı rehabilitasyon merkezine ziyarette bulunarak otizmli çocuklarla oyunlar oynadı. “Fatma” adlı dizide Burcu Biricik’in otizmli oğlunu (Oğuz) canlandıran Mustafa Konak, bu role hazırlandığı Yenilevent Özel Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulunarak otizmli çocuklarla oyunlar oynadı. Konak’ın özel çocuklarla vakit geçirmesi role hazırlanmasına büyük katkı sağlıyor. “İlerde Mustafa’nın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” Oyuncunun Menajeri Ece Aytul'un bu ziyaret ile alakalı yaptığı açıklamada, “Gözlem yeteneği çok yüksek olan oyuncumuz Mustafa’nın otizmli arkadaşlarıyla geçirdiği zaman onun role girmesine çok büyük katkı sağladı. Henüz 9 yaşındaki bir çocuğun bu sorumlulukla hareket etmesi menajeri olarak beni çok mutlu etti. İlerde Mustafa’nın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.
“Mustafa Konak’ın dizi çekimleri bittikten sonra da özel çocuklarımızı ziyaret etmesini de çok anlamlı buluyorum” Konuyla alakalı İstanbul Rehabilitasyon Merkezleri Derneği Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi Yıldır Karagül yaptığı açıklamada, “Toplum üzerinde otizmli bireyler ile ilgili farkındalık oluşturacak projelere yer verilmesi ülke adına çok sevindirici bir durum. Otizimli ve down sendromlu bu özel çocuklarımıza farkındalık oluşturan bütün dizi ve film yapımcılarına senaristlerine ve emeği olan tüm set ekibine teşekkür ediyoruz. Mustafa Konak’ın dizi çekimleri bittikten sonra da özel çocuklarımızı unutmayıp onları ziyaret etmesini de çok anlamlı buluyorum” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Ünlü İsimlerin Tuvalet Kağıdı TelaşıÜnlü İsimlerin Tuvalet Kağıdı Telaşı
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Ece Seçkin Marifetli ÇıktıEce Seçkin Marifetli Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement