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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çocuğunun kaçan topunu almak isterken dereye düşüp ölümden döndü

Çocuğunun kaçan topunu almak isterken dereye düşüp ölümden döndü

KADININ SEDYEYLE DEREDEN ÇIKARILMASINDAN GÖRÜNTÜ

Yaralı Kadın 

-KADININ HASTANEYE GİRMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ DEREDEN DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

-Bursa'da bir kadın çocuğunun dereye düşen topunu almak isterken düşerek ölümden döndü. Yıldırım İlçesi Mimarsinan mahallesinde bulunan Bağlaraltı Sarıkamış Şehitler Parkına çocuklarıyla hava almaya giden Esra T, (40) çocuklarıyla parkta oynarken çocuğunun topu parkın içinden akan dereye kaçtı. Çocuğunun dereye kaçan topunu almak için mücadele eden kadın 10 metre yükseklikteki duvardan dereye düştü. Burada yaralanan kadının yardımına parkta bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 10 metre yükseklikteki duvardan halat yardımıyla yaralı kadının yanına inen itfaiye ekipleri yaralı kadını sedyeyle uzun uğraşlar sonunda düştü yerden çıkarttı. Yaralı kadın ambulans Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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