Çocuğunu kurtaran anne kapı yıkılınca alevlerin arasında kalmış

( KONYA )- Konya’da geçtiğimiz hafta yangında hayatını kaybeden Hülya Yürür’ün pencereden uzattığı 3 yaşındaki oğlu Okay'ın durumu ciddiyetini koruyor- Hülya’nın anneannesi Gülseren Erkip:- “Orada oturamayız her şey gözümüzün önüne gelir” KONYA



- Konya’da geçtiğimiz hafta 24 yaşındaki anne Hülya Yürür’ün hayatını kaybettiği, 3 yaşındaki oğlu Okay’ın da ağır yaralandığı yangının ardından konuşan Hülya’nın anneannesi artık orada oturamayacaklarını, her şeyin gözlerinin önüne geleceğini söyledi.



Gözü yaşlı anneanne, yangın sırasında alevlerin arasından 3 yaşındaki çocuğunu pencereden uzatan Hülya’nın, kapının olduğu yer yıkılınca içeride kalarak kurtulamadığını, çocuğun durumunun ise ciddiyetini koruduğunu söyledi.



Konya’da 28 Ocak’ta merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak’ta iki katlı müstakil evde çıkan yangında 24 yaşındaki anne Hülya Yürür hayatını kaybederken, 3 yaşındaki oğlu Okay ağır yaralı, dayı Yusuf Yürür ise hafif yaralı olarak çıkartıldı. 3 yaşındaki Okay Yürür, Ankara’ya sevk edilerek tedavisine devam edilirken, belediye tarafından yangında kullanılamaz hale gelen evin yıkımı yapıldı.“Kurtulacak durumu yok diyorlar”Yangında hayatını kaybeden Hülya Yürür’ün anneannesi Gülseren Erkip, olay günü sabah saatlerinde Hülya’nın annesi Saniye Yürür’ün hastaneye gittiğini söyledi.



Yangını duyunca anne Saniye Yürür’ün geri döndüğünü anlatan Erkip, “Elektrikli soba devriliyor, o anda Yusuf geliyor bağırarak ‘yandı yandı’ diyerek. Hülya da çocuğu kavrıyor, pencereden bir delikanlıya veriyor. Daha sonra kendisi de çıkamıyor. Kapının ağzındaymış zaten. Kapının orası yıkılıverince arkada aleve yakalanmış. ‘Çıkamıyorum, yandım yandım’ diye bağırıyor. Buraya bir haber geldi, kızların torunların yandı dediler” diye konuştu.

Yangında ağır yaralanan Okay’ın kalbinde sıkıntı olduğunu, Allah’tan umut kesilmeyeceğini belirten Erkip, “Her tarafı yanıkmış aynı annesi gibi, kurtulacak durumu yok diyorlar. Yaşasa Allah’a binlerce defa şükredeceğiz” ifadelerini kullandı.“Orada oturamayız her şey gözümüzün önüne gelir”Erkip şöyle devam etti: "Belediye o evi yeniden yaptırmasın. Hülya’nın kocası madde bağımlısıydı üstüne almadı o ev benim üstümdeydi. Kaymakamlarımızdan yardım istiyorum, bize para da vermesin. Bize başka bir yerden ev versinler. Biz o eve giremeyiz, o kızın oturduğu gezdiği yerlerde oturamayız, her şey gözümüzün önüne gelir. Bu aileye yardım istiyorum kaymakamımızdan, valimizden” dedi.

“Sadece külleri kalmış”Babaanne Perihan Yürür ise, “Uzakta oturuyorum yanında değildim. Namazımı kıldım tespih çekerken bir komşu geldi evin yandığını söyledi.



Ben koşarak geldim baktım, ev alevlerde kalmış. Çoluk çocuk yanmış derken, Hülya yok dediler. Hülya çocuğu hastaneye götürdü dediler. Öyle deyince ben rahatladım, cana gelmesin eve gelsin dedim. Bir de baktık ki Hülya’nın cesedi içerde kalmış. Sadece külleri kalmış” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Karatay İlçe Belediyesinin de aileye yardımda bulunacağı öğrenildi.



