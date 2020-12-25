Cinsel istismardan 621 yıl ceza alan öğretmen, başka istismardan hakim karşısına çıktı

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( ANTALYA )- UCİM Antalya Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş:- "Çocuklar konuşun, bu istismarcının başka eylemlerine maruz kalan diğer çocuklar da konuşsun" ANTALYA



- Antalya’da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 621 yıl hapis cezası alan öğretmen, bir öğrenciyi daha istismar ettiği iddiasıyla yeniden hakim karşısına çıktı.Kepez ilçesinde bir ilkokuldaki cinsel istismar olayının ardından, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen ay gerçekleştirilen 12’nci celsede, tutuklu öğretmen sanık M.A.K., 26 çocuğa 'nitelikli cinsel istismar' suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın toplamda 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. M.A.K., öğretmenlikten de men edildi.M.A.K., bugün yine aynı mahkemede, 5 yıl önce bir öğrencisini de istismar ettiği gerekçesiyle yine hakim karşısına çıktı. Sanık öğretmen duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, istismar edildiği öne sürülen çocuğun babası İ.A. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen çocuğun babası İ.A., olayı 2015 yılının ekim veya kasım ayında boşandığı eşinden öğrendiğini aktardı. Baba İ.A., "Kızımın velayeti bendedir. Eski eşim öğretmenin öğrencileri masa başına toplayarak istismar ettiğini söyledi.



Ben de kızımla konuştum. Bana, ‘Baba öğretmenin yaptıklarından huylandım. Öğretmen beni taciz etti’ dedi.

Ben de İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne, öğretmen hakkında şikayette bulundum. Ancak, şikayetime ilişkin belgeyi emniyette bulamadık" diye konuştu.

Sanık M.A.K. ise mahkeme başkanına, “Siz şikayetçinin ağzından zorla ‘taciz’ kelimesini almaya çalışıyorsunuz. Üzerime atılan iddiaları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme başkanı da taciz kelimesini kendisinin değil şikayetçinin söylediğini açıkladı.

Avukatlar ise sanığın bu dosyadan da tutuklanmasını talep etti.Mahkeme, 26 öğrenciyi istismar suçundan 621 yıl hapisle cezalandırılan M.A.K.’nin, bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar verdi ve duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi."Çocuklar konuşun"Davayı takip eden UCİM ile Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları adliye dışında konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.UCİM Antalya Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, daha önce 26 çocuğu istismardan sanığa 621 yıl hapis cezası veren mahkemenin bugün aynı istismarcıyı başka bir çocuğa karşı işlediği suçun davasını gördüğünü kaydetti.

Taş, “Duruşmada istismarcı rahat tavırlar sergiledi. Rekor cezayı veren mahkeme bugün aynı istismarcının davasını gördü. Mahkeme başkanını da müştekinin ağzından zorla ‘taciz’ kelimesini almakla itham etti. Fakat baba davanın başından beri çocuğunun istismara ve tacize uğradığını belirtmiş ve ilgili yerlere de şikayette bulunmuştur. Biz çocuklara seslenmek istiyoruz. Çocuklar konuşun. Bu istismarcının başka eylemlerine maruz kalan diğer çocuklar da konuşsun. Sizin her zaman arkanızdayız susmayın” diye konuştu.

Slogan attılarBir süre, “Çocuklar konuşun, çocuklar konuşun” diye sloganlar atan avukatlar, “Saklama ihbar et, istismar felakettir sessiz kalma, tacizi affetme vicdanı kirletme” dövizleri de taşıdı.



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