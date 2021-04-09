Cinayet şüphelisine yardım iddiası ile gözaltına alınan şahıs adliyede



- Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde baba ve oğlu otomatik tüfek ile öldürdükten sonra firar eden katil zanlısının yakalanması için jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen Mevkiinde baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca evlerinin önünde ölü bulunmuştu. Cinayetin Memduh D. tarafından işlendiği ileri sürülürken, şahıs iki gündür aranıyor.Çalışmalar kapsamında her yerde aranan Memduh D. 'ye yardım ve yataklık yaptığı iddiası ile gözaltına alınan şüphelinin arkadaşı M.D. jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.



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