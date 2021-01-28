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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çiftçi fırtına sonrası yaralarını sarıyor

Çiftçi fırtına sonrası yaralarını sarıyor

seralardan görüntü

Bild Su Baskını Felaket Kabil 

-suyla dolan seralar
-çiftçilerin seralardaki suyu boşaltma çalışmaları
-detaylar
-röportalar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da Salı günü akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerde kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan fırtınada seraları zarar gören çiftçiler yaralarını sarmaya başladı.
Antalya’da Salı günü etkisini gösteren şiddetli yağmur ve fırtına sonrası, Aksu ilçesindeki seralar sular altında kaldı. Bu sabah seralarına ulaşabilen üreticiler, seralarının içerisinde biriken suları temizlemeye çalışırken, bir taraftan da yaralarını sarmaya çalışıyorlar. İhsaniye Mahallesi'nde üretici Mehmet Çakmak, “Dün büyük bir felaket yaşadık diyebilirim. Her yeri sel aldı. Yağmurun yağdığı gün seralarımıza giremedik” dedi.
Çakmak, “10 dönüm domates seramızın tamamı sular altında kaldı. Öğlen sonu sular çekilmeye başladı.
Gece saat 03.00’e kadar çalışarak seranın suyunu boşaltmaya çalıştık. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Bütün gece uğraştık. Şu an serada ki ürünler kullanılmaz hale geldi” diye konuştu.
Kabak üreticisi Ramazan Demir, 15 yıldır çiftçilik yaptığını ifade ederek, “45 gün önce yaşanan kuvvetli yağışta yine aynı su baskınını yaşadım. Tekrar ektik. Aynı durumla bir daha karşılaştık. 10 dönüm alanda kabak üretiyorum. Dün geceden beri su çekiyoruz. Çok mağdur olduk” dedi.
Dün seraya giremediklerini, evlerinin çatısından izlediklerini kaydeden Demir, “ Yol ve seralarımız sular altında kalmıştı. Uzaktan bakabildik ancak. Karşıdan üreticinin her şeyi güzel gözüküyor ama bizim şu halimizi de görsünler isteriz. Geceden beri seranın suyunu çektirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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