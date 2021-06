'Change' araçlarla 150 milyon liralık vurgun

-Polislerin operasyona çıkması

- Mersin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonla, çalıntı ve hacizli olan tır dorselerinin ve çekicilerinin şase ile motor numaralarını değiştirerek satan çete çökertildi. 500'e yakın aracın bu yolla değiştirildiği belirlenirken, çetenin yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'nitelikli dolandırıcılık', 'oto hırsızlığı', 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanma', 'mala zarar verme', 'suç delillerini gizleme, yok etme ve saklama' olayı ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 şahsı belirledi. Mersin merkezli Konya, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Yozgat ve Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, A.M.Y., H.Y., B.Y., M.K., F.K., H.K., M.H., H.C., Y.A., F.Y., V.Ç., K.Ç., E.A., M.M.Y., Z.G., M.D., A.U., H.G., M.K., E.T. ve Z.A. isimli şahıslar gözaltına altına alındı. Şahısların çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ile şase numaralarını değiştirip, sattıkları tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi."Devletimiz ciddi vergi kayıpları yaşıyor"Yapılan dolandırıcılık olayıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Treyler Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Göktan Güçlü, bu olayı uzun yıllardır takip ettiklerini söyledi.



Bu konuda çok sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Güçlü, "Biz kendi dilimizde buna 'change' ya da sahtecilik diyoruz. Buradaki araçların alınıp, üzerindeki şase numaraları silinip, treylerin yeniden tekrar satılması olayıdır. Bu tamamen sahtecilik olayıdır. Çok ciddi yatırımlar yapan, dünya çapında faaliyet gösteren bir sektörün ciddi anlamda zarar görmesine yol açıyor. Devletimizde burada ciddi vergi kayıpları yaşıyor. Bu operasyonları önemsiyoruz ve ciddi takip ediyoruz. İstanbul'da başlayan operasyonda 25 kişi ile 50'ye yakın araç yakalanmıştı" dedi.

"150 milyon liralık bir rakamdan bahsediyoruz"Mersin'deki operasyonun çok büyük olduğunu vurgulayan Güçlü, "Gerçekten aylardır süren, 7 ilde gerçekleştirilen bir operasyon. Yurt içi ve yurt dışı ayakları tespit edildi. Bunların üzerilerine gidildi. Şu an için ortalama olarak 500'e yakın araç bu şekilde tespit edildi, yakalandı. Bunları rakamsal olarak söylemek gerekirse 150 milyon liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Bu ciddi anlamda büyük bir başarı olarak görülmeli. Bu anlamda Mersin polisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Burada dolandırıcılık yapılan 2 kategori araçtan söz edilebileceğini kaydeden Güçlü, "Birisi bizimde temsil ettiğimiz treyler yani tırın arka kısım. İkincisi de onun çekici kısmı. Her 2 kategoride de ciddi rakamlarda araç tespit edildi. Bugüne kadar çekicilerde bu kadar büyük bir yakalama olmamıştı. Vatandaşlar da bu tür araçlar alırken mutlaka emniyetten yardım alsınlar. Gerçekten bu sahtekarlığı tespit etmek çok kolay değil. Çünkü çok profesyonel yapılan işler var. O yüzden vatandaşlar mutlaka yetkin insanlardan yardım alsınlar. Şüphelendiklerinde de mutlaka bunu emniyete bildirsinler" ifadelerini kullandı.