Cezası 537 lira... 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen gereksiz çağrılar pes dedirtti

-- Aktuel

-- Çalışanlar, masalar, ekipler

-- Çağrıyı karşılamaları, vatandaş ile diyalogları

-- 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ile röp.

-- İlk çağrıyı karşılayanların yaşadıklarını anlatmaları



( ZONGULDAK )- Dertleşmek için 112 acil çağrı merkezini arıyorlar- Zonguldak 112 AÇM’de her 100 çağrıdan 72’si asılsız ZONGULDAK



- Zonguldak’ta bir yıl önce faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen her 100 çağrıdan 72’si asılsız çıktı. İlk karşılama ekibine durumu anlatan vatandaşlar, konularına göre sağlık, jandarma, emniyet veya itfaiye birimine aktarılıyor. Canı sıkılan ise 112’yi arayarak dertleşmek istiyor. İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla Zonguldak’ta bir yıl önce hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi, korona virüs sürecinde de vatandaşların imdadına yetişti. Acil durumlarda, birden çok numara aramak yerine vatandaşlara kolaylık sağlanması ve acil durumlarda koordinasyonun sağlanması amacıyla hayata geçen 112 acil çağrı merkezi ile gereksiz ve asılsız çağrılar nedeniyle artan iş yükünün azaltılması ve daha etkin çalışması amaçlanıyor. Çocuklar da arıyor canı sıkılan da Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi’nin hayata geçmesiyle birlikte acil numaralardan birini aramak isteyen vatandaş, çağrısının ekiplerce karşılanmasının ardından kısa süreli şaşkınlık yaşıyor. Bazı vatandaşlar ise yanlış aradığını söyleyerek görüşmeyi sonlandırıyor. Çocukların; ebeveynlerinin elinden aldığı cep telefonlarıyla 112’yi tuşlaması da ekipleri gereksiz yere meşgul ediyor. Bazı vatandaşlar ise moralinin bozuk olduğunu, can sıkıntısını gidermek için aradığını söylüyor. 65 yaş ve üstü vatandaşların imdadına yetiştiler Özellikle korona virüs pandemisi sürecinde oluşturulan Vefa grupları aracılığıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Karantinada olan vatandaşlar da 112 acil çağrı merkezine ulaşarak ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım bekliyor. Alınan ihbarlar 112 aracılığıyla Vefa destek gruplarına ulaştırılıyor. İhtiyacı olmayan bazı 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise hal-hatır sorulmasını istediklerini söylüyor. Ekiplerin duygu dolu anlar yaşadığı o diyaloglar üzerine geri dönüşler sağlanarak yaşlı vatandaşların moralleri yüksek tutulmaya çalışılıyor. 100 çağrıdan 72’si asılsız ve gereksiz Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar, bir yıl önce faaliyete başladıklarını ifade ederek vefa ve salgın denetim çağrılarını da yoğun olarak aldıklarını belirtti.

Kar, “112 çağrı merkezi olarak geçen sene eylül ayında sağlık ve itfaiye çağrılarını almaya başladık. Aralık ayında emniyet ve jandarma çağrılarını devreye almaya başladık. Yaklaşık bir senedir çağrı alma işlemlerimiz devam etmektedir. Bir sene boyunca ayrıca vefa ve salgın denetim çağrıları da yoğun olarak gelmekte ve biz de ilgili kurumlara bunları aktarmaktayız. İlk etapta bilmeyenler 155’i arayan ancak 112 olarak açtığımızda yanlış numarayı çevirdiğini zannedip telefonu kapatanlar da oldu. Zamanla bu sürecin tanıtılması ve vatandaşın bizi aramasıyla 112’nin emniyet, jandarma, sağlık ve itfaiye olarak hizmet vermesiyle tanımış olacaklar. 100 çağrıdan 72 çağrı genelde asılsız ve gereksiz olarak bize düşmektedir. Biz de bunları ilgili kurumlara eleyerek aktarmıyoruz. Kurumları da meşgul etmiyoruz. Türkiye ortalamasının aşağısına düşürmek istiyoruz. Türkiye ortalaması yüzde 68” diye konuştu.

Gereksiz çağrılar, acil ihtiyacı olanı engelliyor Vefa destek hattı için talepleri de aldıklarını belirten Cemal Kar, “Vefa için talepleri alıyoruz. 65 yaş ve üzerindekiler arıyor. Sadece ihtiyaç için değil de halt hatır sorun diye arayan da oldu. Bizim zaman zaman hal ve ihtiyaçları için aradığımız da oldu. Asılsız çağrı bizi çok olumsuz etkilemektedir. Gerekli olan asıl ihtiyacı olan kişi aradığında onu engellemiş oluyor. Bu sefer hizmetin vatandaşa ulaştırılmasında sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız acil durumlar için aramalarıdır. Acil olmayan durumlar için aramamalarını rica ediyoruz. Elektrik ve su arıza için arayanlar var. Biz de bizim kurumumuzun acil çağrı merkezi olduğunu ve ilgili kuruma müracaat etmelerini kendilerine söylüyoruz” şeklinde konuştu.

Gereksiz çağrıya 537 lira ceza Gereksiz bir konuda birden fazla çağrı aldıklarında arayan kişiye acil durumdaki kişileri engellediğini hatırlattıklarını söyleyen Cemal Kar, “Vatandaşların asılsız ve gereksiz çağrılarından dolayı Cumhuriyet Savcılığına başvurulan durumlar da oluyor. Asılsız çağrılar için de 2020 yılında 537 lira ceza uygulanmaktadır. Biz çok gereksiz konu hakkında 20-30 kez aranması halinde böyle bir cezai müeyyide ile karşılaşabileceklerini anlatıyoruz. Bunu anlamayan vatandaşlarımız da oluyor” diye ifade etti.

(OA



loading...