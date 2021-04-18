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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Cezadan kurtulmak için sandalyenin arkasına saklandı, ayaklarını kapatmayı unutunca yakayı ele verdi

Cezadan kurtulmak için sandalyenin arkasına saklandı, ayaklarını kapatmayı unutunca yakayı ele verdi

-Kahvehanedeki vatandaşlardan görüntüler

Seccade Polis Memuru Kahvehane Harekete Geç Polis Ekipleri 

--Vatandaşın saklandığı sandalye arkasında bulunması

( KOCAELİ )- Cezadan kurtulmak için sandalyenin arkasına saklandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde polis ekipleri tarafından, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişi suçüstü yakalandı. Ceza yemek istemeyen bir vatandaş ise sandalyenin arkasına saklanarak, üzerini örtüyle kapattı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir kahvehanenin sokağa kısıtlaması saatinde açık olduğu ve içerisinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen kahvehaneye baskın yapıldı. Ekipler tarafından kahvehanede yapılan kontrollerde 18 kişinin, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde açık olan kahvehanede kumar oynadıkları belirlendi. Ekipler tarafından kahvehane sahibi ve kahvehanede bulunan şahıslar hakkında idari işlem yapıldı. Ceza yememek için saklandığı yer şaşırttı Polis ekipleri tarafından kahvehanede yapılan aramalar sırasında, bir polis memuru, duvar dibinde duran ve üzerinde seccade ve örtülerin bulunduğu bir sandalyenin altında suçüstü yakalanan şahıslardan birisinin ayaklarını gördü. Daha sonra örtüyü kaldıran polis memuru, vatandaşla karşılaştı. (MK-
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