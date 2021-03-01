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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çevreci mamamatikle sokak hayvanları beslenecek

Çevreci mamamatikle sokak hayvanları beslenecek

Tokat Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarına yerleştirilen mamamatikler

İstifa Köpek Geri Dönüşüm Hayvan Sokak Hayvanları 

-Sokak hayvanlarının mamamatiklerden yem yemesi
-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat Belediyesi tarafından çevreci mamamatikler şehrin farklı noktalarına yerleştirildi. Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokakta yaşamını sürdüren kedi ve köpeklerin rahat bir şekilde mama ve su ihtiyaçlarını giderebilmeleri için şehrin farklı noktalarına "Mamamatik" cihazları yerleştirdi. Plastik ve cam içecek ambalajlarının giriş haznesine yerleştirilmesi ile işleyen mamamatik ile hem geri dönüşüme katkı sağlanıyor, hem de sokak hayvanları besleniyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hayvan dostu Tokat’ta yeni bir çalışmayı gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, “Bu geri dönüşüm sayesinde; kedilerimizin, köpeklerimizin mama ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz. Yapılması gereken şey çok basit, bir içecek içtiğimizde boş şişesini; mamamatiğimize atıyoruz ve yem haznesine mama dökülmesini sağlıyoruz. Ayrı zamanda da, su haznesinden su takviyesi de yapabiliyoruz. Sonuçta, sokaktaki kedilerimiz, köpeklerimiz buradan istifade etmiş oluyor. Köpekler, kediler ve tüm hayvanlar; Allah’ın bize emaneti. Onlar, bizim dostlarımız. Bu noktada bize düşen görev de her zaman onlara sahip çıkmak ve onlara her türlü imkanı sağlamaktır. Biz Tokat Belediyesi olarak kurumsal bir şekilde bunu çok önemsiyoruz. Her zaman, sokaktaki canlarımızın dostuyuz ve yanlarındayız. Gerek barınak içinde, gerek barınak dışında veya siz değerli vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda; her türlü tedavilerini, bakımlarını, iaşelerini ve beslenmelerini de ayrıca önemsiyoruz” dedi.
Başkan Eroğlu, ‘Hayvanları Koruma Birliği’ isminde yeni bir birlik kurduklarını belirterek, “Bu birlik Tokat’ımızın tamamını kapsayacak; İlçesiyle, Beldesiyle ve köyüyle bir birlik içerisinde hayvanlarımızın bakım ve sorumluluğunu gerçekleştirecek. Birlik kapsamında, Tokat’ın 3 ayrı merkezinde oluşturacağımız noktalar ile, hayvanlarımız artık daha güzel şartlarda ve imkanlarda bakımlarda yaşamlarını sürdürecek” diye konuştu.
(Nİ-GF-Y)
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