Çevre ve yangın felaketlerinin izleri heykellere de yansıdı

- 22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 25 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Heykel Sempozyumu sona erdi. Uluslararası Heykel Sempozyumu’na katılan heykeltıraşların eserleri, son zamanlarda yaşanan yangın ve çevre felaketlerinin izlerini taşıdı. 22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 25 Temmuz - 18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Heykel Sempozyumu sona erdi.Türkiye, Macaristan, İspanya ve İran’dan 9 heykeltıraşın katılımıyla gerçekleştirilen heykel sempozyumu bu yıl yangınlar ve sel felaketlerinin gölgesinde yapıldı. Yaşanan çevre felaketleri bazı heykeltıraşların eserlerine de konu oldu. Heykeltıraş İmdat Avcı’nın “O an her birimiz ağaç olduk, ateşin üzerine koştuk” temalı heykeli dikkat çeken eserlerden biri oldu. Sempozyumun son gününde heykeltıraşlar ile bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yapılan eserleri tek tek inceledi. Heykeltıraşlara ortaya koydukları eserler için teşekkür eden Zeydan Karalar ve Hasan Akgün, sanatçılara teşekkür plaketlerini takdim etti. “Sanata ve sanatçıya destek oluyor” Uluslararası Heykel Sempzoyumu’nun Küratörü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Nurettin Bektaş, sempozyuma dört yabancı, beş Türk heykeltıraşın katıldığını belirterek şunları söyledi; “Belediyelerin bu heykel sempozyumları, festivalleri düzenlemesi uluslararası olması çok etkili. Hem dünya barışına hem insanların birbirini tanımasına. Her şeye katkı sağlayacağını umuyorum. Türk sanatına ve dünyadaki tüm sanatçılara da bir destek de oluyor bu. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum heykel sempozyumlarının ve çok da yaygınlaştı. Dünyanın bütün ülkelerinde yapılıyor. Büyükçekmece Belediyesi’nin bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmesi de çok güzel bir şey. Çok faydalı bir şey yaptıklarını düşünüyorum.’’ Türkiye’de son zamanlarda yaşanan yangın ve çevre felaketlerinin kendisini etkilediğini ve bu etkinin izlerini eserine yansıttığını belirten heykeltıraş İmdat Avcı duygularını şu sözlerle ifade etti: “2013 Marmara Üniversitesi Heykel Bölümünden mezunum. Büyükçekmece Belediyesi 22. Festival dahilindeki sempozyuma katıldık. Buradaki projem insanın doğa ile olan mücadelesini, kültürel olarak doğadan uzaklaşışını sembolize ediyor. Aynı zamanda güncel olarak çıkan yangınlarla yapılan mücadeleyi temsil ediyor. Doğanın tahribatını, dünyaya bıraktığımız o kötü anları temsil ediyor.” “Bilge Çocuk” temalı eseriyle dikkat çeken heykeltıraş Hakan Çınar ise şöyle konuştu: “Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden geliyorum. 22’incisi düzenlenen Büyükçekmece festivalinde heykel bölümünde Türk sanatçılardan bir tanesiyim. Yapmış olduğum eser bir çocuk heykeli. Aslında adı ‘’Bilge Çocuk’’. Her şeye hazır, saf düşünceyle kendini var edebilmiş toplumlarda göreceğiz gibi oluyor. Bir er gibi. Hayatın eri. Çocuğun diri hali, saf halini anlatmak için böyle bir heykel yapmış bulunuyoruz.’’