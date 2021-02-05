Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa’nın en büyük 2'inci tesisi gezdi

--Tesis hakkında bilgi alması

--Yapılan açıklama



( BİLECİK )- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum;- "Sıfır atık çatısı altında şuan 500 milyon dolarlık ithalatımız söz konusu. O ithalatı da burada sıfıra indirecek ve artık ülkemizden ihracat yapacağımız bir konuma getiriyoruz"- "Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yatırımla Bilecik’imize ülkemize kazandırılmış bir tesis"- "Baktığımızda Avrupa’nın en büyük 2'inci tesisi konumunda"- "Sıfır atık çatısı altında inşallah biz atık yağlarımızı yurt dışından şuan ithal ettiğimiz ki bu anlamda 500 milyon dolarlık ithalatımız söz konusu" BİLECİK



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hizmete girmeye hazırlanan ve konum itibariyle Avrupa’nın en büyük 2'inci baz yağ rafinerisi tesisi konumunda olan fabrikayı gezdi. Bakan Kurum burada, "Sıfır atık çatısı altında şuan 500 milyon dolarlık ithalatımız söz konusu. O ithalatı da burada sıfıra indirecek ve artık ülkemizden ihracat yapacağımız bir konuma getiriyoruz" dedi.

Burada tesis yetkilileri ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin bilgi alan Bakan Kurum, daha sonra tesisin bir çok bölümü gezerek, işçilere kolaylıklar diledi. Burada bir açıklama yapan Bakan Kurum, "Güzel bir tesis gezdik hep beraber. Tesisi inceledik. Biliyorsunuz Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte yürüttüğümüz stratejik bir projemiz var ki stratejik projeyi çatı proje olarak görüyoruz. Yani biz çevremizi doğamızı bu noktada geri dönüşmelerimizi arttıracak her projeyi sıfır atık çatısı altında yapmaya gayret gösteriyoruz ve bugünde gezdiğimiz tesisi ülkemizdeki atık yağlardan katma değeri daha fazla değerli olan yağ üretiminde çok önemli bir tesis. Baktığımızda Avrupa’nın en büyük 2'inci tesisi konumunda. Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yatırımla Bilecik’imize ülkemize kazandırılmış bir tesis. Tesisimizi kazandıran nükleercimize sanayicimize çok teşekkür ediyoruz. Tabi bizim bakanlık olarak yapmış olduğumuz değişiklik çerçevesinde biz ülkemizde 5 bin 300 tane atık yağ toplayan tesisimizi kontrol altına aldık ve şuan baktığımızda ülkemizdeki atık yağ geri dönüşüm oranı yüzde 10. Şimdi bu tesisle birlikte yurt dışındaki örneklere baktığımızda ülkemizde tüketilen atık yağ oranı geri dönüşümünü biz seri olarak yüzde 90-95’lere kadar çıkarma hedefiyle toplama hedefiyle toplanan yağları da yine değeri yüksek yağlara işte kalıp yağ, motor yağı gibi kozmetikte sanayide kullanabileceğimiz yağlara dönüştürmek amacıyla bu tesisi ülkemize kazandırmış oluyoruz. Sıfır atık çatısı altında inşallah biz atık yağlarımızı yurt dışından şuan ithal ettiğimiz ki bu anlamda 500 milyon dolarlık ithalatımız söz konusu. O ithalatı da burada sıfıra indirecek ve artık ülkemizden ihracat yapacağımız bir konuma getiriyoruz ve bunun içinde daha fazla katma değer olan yağ üretimini inşallah bu tesisimizde yapıyor olacağız. Katlı sağlayacak olan bu tesisimiz şimdiden ülkemize hayırlı olsun" dedi.

(CKT-



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