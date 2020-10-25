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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Ceviz çırparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Ceviz çırparken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

İtfaiyeden görüntü

Jandarma Elektrik Akımı Alabalık 

-Kalabalıktan görüntü
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan 39 yaşındaki Bilal Tarım hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Merkez Aktaş Beldesi Yeni Mahallede Bilal Tarım isimli vatandaş ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Dalların kenarından geçen elektrik tellerine elindeki demir sopanın temas etmesi sonucu Tarım, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağaçta asılı kalan Tarım’ı bulunduğu yerden itfaiye ekipleri aşağı indirdi. Tarım’ın cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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