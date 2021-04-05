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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çek-senet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler önce kameralara sonra polise yakalandı

Çek-senet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen şüpheliler önce kameralara sonra polise yakalandı

Ticari aracın içindeki şüphelilerin görüntüsü (GK)

Ticari Taksi Adli Kontrol Taksi Şoförü Dizüstü Bilgisayar Cep Telefonu 

-Zanlıların eve girerken görüntüleri (GK)
-Zanlılardan birinin güvenlik kameralarını kapatmaya çalışması
-Yakalanan zanlıların

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da geçtiğimiz aylarda bir evden 10 bin liralık çek ve senet çalıp kayıplara karıştıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı. Alınan bilgilere göre 10 Şubat’ta Şişli’den bir evden 1 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve 10 bin lira değerinde çek-senet çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, olay tarihinde evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarında söz konusu adrese olay tarihinde bir ticari taksinin geldiği, plakası belirlenen ticari taksi şoförünün önce iki, daha sonra bir başka şüpheliyi olmak üzere toplam 3 kişiyi farklı yerlerde araca aldığı belirlendi. Olayın meydana geldiği eve geldiklerinde şüpheli şahıslardan 2’sinin araçtan indikleri ve ticari taksi şoförünün hırsızlık konusunu gerçekleştiren kişileri beklediği, 2 şahsın araca gelmesiyle bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi. O tarihte olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden ticari taksi şoförü R.K. isimli zanlı 20 Şubat’ta, Ş.A. adlı kişi ise 3 Mart’ta yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili farklı tarihlerde yakalanan ve adli makamlara sevk edilen R.K. ve Ş.A. hakkında adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.
(SK-ZA-
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