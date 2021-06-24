CEBRE - Tunuslu gençler, Cerbe Adası'ndaki tarihi yapıları görmek için kilometrelerce pedal çeviriyor
; - Cerbe Adası'ndaki tarihi, dini ve turistik mekanlar arasında bisiklet turu düzenleyen Tunus lu gençlerden detaylar - Geziye katılan Tunus lu gençler ile röportaj - Gezilen tarihi mekanlardan detaylar - Bisiklet turundan detaylar - Geziye katılan Tunus lu gençler ile röportaj - Bisiklet turundan detaylarCERBE (AA) - HEYSEM MAHSA - Tunus lu gençler, ülkenin güneydoğusunda yer alan Cerbe Adası'ndaki tarihi, dini ve turistik mekanlar arasında bisiklet turu düzenliyor."Camiler Adası" olarak bilinen Cerbe'ye gelenler, bölgedeki tarihi eserleri alışılmışın dışında bir turla ziyaret ediyor.Ülkenin güneyindeki Safakes ile Cerbe'den yaklaşık 30 bisikletlinin yer aldığı keşif turu çerçevesinde katılımcılar tarihi camiler, turistik mekanlar ve engebeli arazileri kapsayan gezide iki gün boyunca yaklaşık 120 kilometre pedal çeviriyor.İki yıl önce farklı yaşlardan bir grup bisikletçi gencin gönüllü olarak başlattığı proje çerçevesinde adada anıt, cami ve kilise gibi seyahat acentelerinin düzenlediği gezilerde dahi yer almayan, araçlarla ulaşımın imkansız olduğu turistik güzergahlar ziyaret ediliyor.Adanın kültürel mirasını tanıtmaya çalışan Tunus lu gençler, Cerbe dışından da bisiklet tutkunlarını bu tarihi ve turistik geziye davet ediyor.
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