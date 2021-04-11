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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Çaylarını söylediği şarkılarla ikram ediyor, personel ve misafirlerine moral oluyor

Çaylarını söylediği şarkılarla ikram ediyor, personel ve misafirlerine moral oluyor

-Çay ocağında türkü söyleyerek çay hazırlaması

Samimiyet İsaf 

--Türkü söyleyerek çay servisi
--Personelin çaycı için açıklamaları
--Çaycı Ali'nin açıklaması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Sındırgı Belediyesinde 2 yıldır çaycı olarak çalışan Ali Kaya, belediye personeline sabah akşam konser veriyor. Asıl mesleği Sındırgı Belediyesinde çaycılık olan Ali Kaya, hem çay dağıtıp hem de neşeli şarkılarını söylüyor. Kaya, belediye çalışanları tarafından sevilen ses haline geldi. Şarkı söylemek çaycı Kaya’nın artık bir parçası haline gelirken, belediye personelini her sabah tüm samimiyeti ile karşılıyor. Az konuşup sadece sesini konuşturan Kaya, personelin kulağının pasını siliyor. Mesleğini severek yapan çaycı Ali Kaya, ‘’Bu işi severek yapıyorum. Dağda olsun bayırda olsun şarkı söylemeyi daha çok seviyorum. Personellerimize sabah, öğle, akşam neşe kaynağı olsun diye şarkı söylüyorum. Onların güne daha iyi başlaması için elimden gelen her şeyi yapıyorum’’ dedi.
Belediye personeli de bu durumdan oldukça memnun olduğunu dile getirdi. (HT-MŞ)
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