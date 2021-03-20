- Çaydanlık ve su kabağı gibi materyallerden müzik aletleri yapıyor

-Mini konser.

-Ahmet Altınsay'un açıklaması.

-Altınsoy'un Vali'ye hediye takdimi.



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya Valisi Ali Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Ahmet Altınsoy’u ziyaret etti. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Ahmet Altınsoy’u atölyesinde ziyaret eden Vali Ali Çelik; çaydanlık, su kabağı gibi materyallerden yapılan müzik aletlerini inceledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Vali Ali Çelik’e teşekkür eden Altınsoy, farklı malzemelerde yaptığı müzik aletlerinin sanatçılar tarafından ilgi gördüğünü söyledi.



Altınsoy’u tebrik eden Vali Ali Çelik, sanatının geleceğe aktarılması için elinden gelen desteği vereceğini söyledi.



Ahmet Altınsoy’un kendi el yapımı bağlamasıyla türkü seslendirdiği ziyarette, oğlu Ahmet Altınsoy ile torunu Elif Nehir Altınsoy da küçük bir dinleti sundu. Ziyarette Vali Ali Çelik’e Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz da eşlik etti. (EFE-)



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