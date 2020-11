Çatlak binalarda 10 bin kişi ölüm korkusuyla yaşıyor

-çatlayan binaların dışından ve içinden görüntü

-çatlayan temel kolon ve duvarlardan görüntü

-vatandaşlarla röp.



( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Kolonları çatlayan ve her an yıkılabilecek binalarda yaşayan vatandaşlar yardım bekliyor BURSA



- Bursa'da 10 bin kişinin oturduğu 1050 konutlar sitesinde çatlak binalarda yaşayan vatandaşlar ölümle burun buruna. Osmangazi ilçesinde 35 yıl önce yapılan 1050 konutlarda bin 50 daire bulunuyor. Bu binalarda yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Yaşlanan binaların kolonları, temeli, duvarları çatlamış durumda. Yaşanan en küçük depremi bile güçlü hisseden vatandaşlar her an binaları göçecek korkusuyla yaşıyor. Kimi binalar ise ortadan ayrılmış durumda. Bursa'da yaşanacak orta ölçekli bir depremde yıkılması muhtemel binalarda yaşayanlar ise acil kentsel dönüşüm bekliyor. Kimi vatandaşlar gece korkudan uyuyamazken kişi ise çocuklarıyla birlikte uyumak zorunda kalıyor. Burada yaşayan herkesi psikolojisi bozulmuş durumda tek istekleri kentsel dönüşümle sağlam binalara kavuşmak. Çatlak binalarda korkarak oturduklarını ifade eden 1050 konutları sakinleri, "Yaşadığımız binalar eski kolonları, duvarları ve temelleri çatlamış durumda, depreme bile gerek kalmadan kendiliğinden bile yıkılabilir. Biz burada korkuyla yaşıyoruz. Bursa'da olacak orta ölçekli bir depremde burada yaşayan 10 bin kişi enkaz altında kalabilir lütfen yetkililer sesimizi duysun" dedi.





