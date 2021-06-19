Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çatalca’da meyve suyu ürünleri fabrikası alev alev yandı

Çatalca’da meyve suyu ürünleri fabrikası alev alev yandı

Drone görüntüsü

Polis Fabrika Yıldırım Düşmesi Polis Ekipleri Trol 

-Yangından görüntü
-Söndürme çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE- TOPLU)- Alev alev yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- Çatalca'da bin 600 metrekarelik bir meyve suyu ürünleri fabrikasında yıldırımın düşmesinin ardından yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı uzun çalışmalar sonrasında söndürülürken, fabrikadaki yangın drone ile havadan görüntülendi. Yangın, Çatalca Şubaşı Köyü Körfez Sokak içerisinde bulunan meyve suyu ürünleri fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bin 600 metrekare alana kurulu olan meyve suyu ürünleri fabrikasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın drone ile havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement