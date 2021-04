Çatak’ta Polis Haftası kutlandı

- Van’ın Çatak ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü törenle kutlandı. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası töreni, Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk anıtına çelenk sunulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, polisin ülkenin huzuru için canını feda etmekten çekinmeyeceğini belirtti.

Altuntop, “Gücünü kanunlardan alan polisimiz, görevini her zaman fedakârca yapmış, gerektiğinde canını hiçe saymıştır. Toplumun her kesimiyle kucaklaşan polisimiz, ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanında yer almış ve onlara şefkat elini uzatmıştır. Bugün de korona virüs salgınıyla mücadele de polis teşkilatımız, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmekte, toplum sağlığının korunması adına gece gündüz demeden denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Çağımızın en ileri teknolojik imkânlarını kullanarak suç ve suçlularla mücadelede kararlı çalışmalarını sürdüren polis teşkilatının her personeli, görevini yerine getirirken insan haklarına saygı, tarafsızlık, iyi niyet, sevgi ve hoşgörü ilkelerine bağlı kalmaktadır. Ben bu çerçevede ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen tüm emniyet mensuplarımızı şükranla ve içtenlikle kutluyor; görevleri esnasında şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

Törenin ardından ilçede sirenler eşliğinde konvoy atan polise vatandaşlar da Türk Bayrağı sallayarak destek verdiler. (ATL



