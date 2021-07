Çatak’ta aşı seferberliği

-Aşı için alana gelen vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşların aşılanmasından görüntü

-Röportajlar

-Aşı alanından genel görüntü



( VAN ) VAN



- Van’ın Çatak Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda ilçe merkezinde kurulan stantta randevusuz 18 yaş üzeri vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılıyor. Şehit Seyvan Yavuz İlkokulu bahçesinde kurulan stantta 18 yaş üzeri vatandaşlar aşılanarak ilçe genelindeki aşılanma oranının artırılması öngörülüyor. Her hafta farklı bir mahallede sürecek olan korona virüs aşı ve bilgilendirme standında 18 yaş üstü vatandaşlara Biontech aşısı uygulanacak. İlçede ikamet eden tüm vatandaşları korona virüse karşı aşı olmaya davet eden Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Seven, “Her hafta bir mahallemizde gezici aşı standımızı kurarak vatandaşlarımızı randevusuz aşılamaya başladık. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızı randevusuz aşı olmaya davet ediyoruz. Aşımızı olalım, pandemiden kurtulalım” dedi.

“Sağlıklı yarınlar için aşımızı mutlaka yaptıralım” Çatak Bahçelievler Mahalle Muhtarı İrfan Bozdemir de, çağrıda bulunarak mahalledeki vatandaşların aşı olmasını sağladıklarını ifade ederek, “Tüm mahalle halkımız buraya gelerek aşılarını oluyor. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızın da aşı olmasını istiyoruz. Pandemiden bir an önce kurtulabilmek için aşı olmak gerekiyor. Aşımızı aksatmayalım, sağlıklı yarınlar için aşımızı mutlaka yaptıralım” diye konuştu.

Randevusuz aşı standı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, aşı olmaya gelenler ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler.