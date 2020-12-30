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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Çarptığı kadının ölümüne neden ehliyetsiz sürücüyü vatandaşın takibi yakalattı

- Çarptığı kadının ölümüne neden ehliyetsiz sürücüyü vatandaşın takibi yakalattı

Olay yerinden görüntü

Polis Polis Merkezi Akalan Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 

-Sürücüye alkolmetre üfletilmesi
-Kaza yapan araç
-Yaya ve ayakkabıları
-Polis ekipleri
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen 56 yaşındaki kadın, ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazadan sonra minibüsüyle kaçan sürücü, bir başka sürücünün takibi sonucu yakalandı. Kaza, 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 56 yaşındaki Songül Satıcı'ya, hızla gelen 42 KG 566 plakalı Volwagen marka minibüs çarptı. Çarpmanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken, talihsiz kadın minibüsün çarpması sonucu yaklaşık 50 metre yolda sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Songül Satıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çarpmanın şiddetiyle Songül Satıcı'nın yola saçılan ayakkabıları görenlerin yüreğini burktu. Kaçan sürücüyü başka sürücü takip edip yakalattı Kazanın ardından minibüsüyle kaçan sürücüyü, kazayı gören başka bir sürücü aracıyla takip etti. Minibüsün Büsan Sanayi Sitesi 10641. Sokakta olduğunun polise bildirilmesi üzerine polis ekipleri, adrese sevk edildi. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü Hurşit Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 18 yaşındaki sürücü Hurşit Ş.'nin yapılan incelemesinde ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Ehliyetsiz sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, minibüsü de oto parka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-AH-
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